傻眼！慣竊剛被抓 檢察官偵訊完馬上在拘留室騙走手機

桃園彭姓慣竊因案赴桃園地檢署接受偵訊，結束後到拘留室領取個人物品，卻摸走另名劉姓男子的手機、皮夾，還向法警佯稱是他的東西成功得手，直到劉訊畢找不到個人物品，一調監視器才知彭下手，檢方認為他犯嫌明確，偵結依詐欺罪嫌起訴。

檢方調查，彭男（58歲）有多項竊盜前科，今年3月28日又因涉及竊盜罪嫌到桃園地檢署接受內勤檢察官訊問，下午3點多訊畢後，由法警帶他到拘留室領取個人物品，他見值班櫃台上放著另1名劉姓男子的手機、皮夾及皮帶，竟又順手牽羊拿走。

彭還向法警佯稱說這些都是他的個人物品，對方不疑有他，結果不久後換劉男訊問完畢，準備要離開時才發現東西遭竊，法警一查驚覺彭男調包，留下自己的物品後摸走劉的東西落跑，不久後警方再度依竊盜罪嫌將彭送辦。

檢方訊時，彭坦承不諱，表示當時直接拿了1包劉的物品離去，當時值班的法警也證稱，彭男自行到桌邊拿1袋東西吿知是他的，但裝有彭、劉物品的袋子外觀、大小明顯都有差異。