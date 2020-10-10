聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄柴山秘境遊客迷路 手機定位海巡協助脫困
林姓男子趁連假獨自探訪高雄市柴山秘境，卻找不到離開秘境的路，直到夜晚打電話到「118」向海巡求救，說自己的位置大概在中山大學海工館附近，但海巡及消防人員動員找不到人，海巡員請他以手機定位座標，才在秘境海岸找到他，但地點距離他所稱的位置已相差1.5公里。
據了解，高雄柴山秘境是珊瑚礁岩沖蝕形成的自然地型，最近成為網路著名打卡熱點。住高雄市林園區的林姓男子（25歲）昨天下午便進入柴山尋幽，但夜幕低垂卻迷路，直到昨晚8點多，他打海巡求救電話「118」求助，海巡及高雄市消防局即刻動員找人。
林姓男子向海巡署第七巡防區指揮部118報案，稱他受困在中山大學海工館綠屋頂附近的礁岩，南部分署第五岸巡隊會同消防隊搜救，但在他所稱的地點卻找不到人，後來海巡員才請他以手機定位座標，海巡及消防人員才發現，受困地點應在柴山海蝕洞與沙灘之間，經50分鐘搜尋，才在柴山秘境海岸找到人，發現他已體力透支，又沒帶手電筒照明，根本找不到離開秘境海岸的小路。
搜救人員對林姓男子檢傷，僅雙腳有輕微擦挫傷，護送脫困。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言