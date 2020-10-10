高雄柴山秘境遊客迷路 手機定位海巡協助脫困

林姓男子趁連假獨自探訪高雄市柴山秘境，卻找不到離開秘境的路，直到夜晚打電話到「118」向海巡求救，說自己的位置大概在中山大學海工館附近，但海巡及消防人員動員找不到人，海巡員請他以手機定位座標，才在秘境海岸找到他，但地點距離他所稱的位置已相差1.5公里。

據了解，高雄柴山秘境是珊瑚礁岩沖蝕形成的自然地型，最近成為網路著名打卡熱點。住高雄市林園區的林姓男子（25歲）昨天下午便進入柴山尋幽，但夜幕低垂卻迷路，直到昨晚8點多，他打海巡求救電話「118」求助，海巡及高雄市消防局即刻動員找人。

林姓男子向海巡署第七巡防區指揮部118報案，稱他受困在中山大學海工館綠屋頂附近的礁岩，南部分署第五岸巡隊會同消防隊搜救，但在他所稱的地點卻找不到人，後來海巡員才請他以手機定位座標，海巡及消防人員才發現，受困地點應在柴山海蝕洞與沙灘之間，經50分鐘搜尋，才在柴山秘境海岸找到人，發現他已體力透支，又沒帶手電筒照明，根本找不到離開秘境海岸的小路。