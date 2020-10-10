車子底盤飛出火箭炮？3少年朝馬路放鞭炮恐涉公共危險

有網友10月9日下午4點多，在臉書爆料公社上傳一段行車紀錄器影片，指他10月5日7點26分許，開車經過台南麻豆區中正路與博愛路時，有人正在放沖天炮，他車輛行經後煙火穿過車子底盤，在前方不遠處數輛機車前綻放，嚇壞騎士，還以為他在底盤裝火箭筒，麻豆警方已主動了解，查出是3名未成年少人所為，將依事證最重是涉及刑法公共危險罪或違反社會秩序維護法偵辦。

麻豆警方表示，從網路社群發現本案後，主動在社群媒體回應說明及聯繫當事人，立即調閱案發現場監視器、查訪附近住戶，已掌握3名放沖天炮者身分，將傳喚證人及三人到案說明，初步調查，3人朝道路燃放沖天炮，雖稱只是好玩，但已危及行車安全，有觸犯公共危險罪之虞，除依法偵辦外，也提醒民眾要到空曠地方對空施放，不能朝人及車輛。 男子po文指日前開車經過台南麻豆，有人朝他放沖天炮，從車子底盤飛出，對面機車以為他底盤裝火箭筒。記者吳淑玲／翻攝 男子po文指日前開車經過台南麻豆，有人朝他放沖天炮，從車子底盤飛出，對面機車以為他底盤裝火箭筒。記者吳淑玲／翻攝