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影／玩命關頭台灣大道真實上演 騎士蛇行急停遭警圍捕
雙十連假期間，深夜時段突然有一機車騎士，在中市西區建國北路及臺灣大道馳騁而過，轟隆隆的排氣管聲音劃破中西區晚間的寧靜，只見該輛機車忽而蛇行，忽而驟停，警一分局接獲報案，立刻發動警力前往驅擊。不久，即聽到警鳴聲呼嘯而來，數台警車及優勢警力將該名騎士成功攔截圍捕。
這不是電影情節，而是警一分局為了防制危險駕車之發生，特地規劃實施的「危險駕車攔截圍捕演練」。危險駕車規範在道路交通管理處罰條例及刑法第185條，例如：嚴重超速、惡意逼車、蛇行等皆是常見的違規態樣，影響交通甚鉅，嚴重威脅用路人的生命及財產。
另因酒後駕車行為，常伴隨危險駕車的違規態樣發生，警一分局為有效防制此類案件發生，特於雙十連假期間，規劃實施取締酒駕勤務，同步執行「危險駕車攔截圍捕演練」，讓同仁得以熟練攔截圍捕程序，並落實勤務作為，強力執法，以期達成遏阻危險駕車族群橫行之效。
警一分局在此呼籲，酒後駕車及危險駕車，害人害己，連假期間，三五好友相聚小酌，切記酒後不開車、酒後找代駕，守護您的的荷包外，更能確保自身及他人安全，共同維護交通友善安全之環境。
雙十連假期間，警一分局於轄內交通繁忙、人潮聚集處及各大重要路口，均派有警力及義交協助交通疏導，維護民眾交通安全與順暢，希望大家連假出遊都能快快樂樂出門，平平安安回家。
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