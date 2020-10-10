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24歲女與男友吵架突跨過高雄金獅湖欄杆落水 警消救援
高雄1名女子昨天深夜獨自在金獅湖便橋上，民眾發現她突然跨過欄杆落水，大吃一驚，趕緊向119求救，警消趕抵，急忙下水救人，將她送往高雄榮總醫院，挽回一命。
據了解，吳姓女子（24歲）昨天深夜11點多，獨自到高雄市金獅湖道德院旁的便橋，後來民眾發現她竟突然跨過欄杆墜落金獅湖，趕緊向119報案。
高雄市警三民二分局員警馬上到場，由於光線昏暗，四處尋人，不久消防人車也趕抵金獅湖，立即下水搜尋落水女子，才發現吳女，趕緊救她上岸；吳女因落水吞水，救護人員施救時，她吐了不少水即恢復意識，將她送去高雄榮總醫院，已無大礙。
據悉，女子疑因與男友吵架，才獨自到金獅湖閒逛，不料落水。
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