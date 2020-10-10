影／男子起口角持斧頭亂揮 想丟警察被機敏閃過反壓制

新北市樹林區大安路10月8日下午，一名林姓男子（年約24歲）因故與路人起口角，竟持開山刀與斧頭揮舞，警方獲報前往圍捕，但男子拒絕配合警方，甚至朝警方丟擲斧頭，所幸員警機敏閃過，並衝上前朝該男子噴辣椒水順利壓制，訊後依妨害公務、傷害、毀損罪將林姓男子移送偵辦。

警方表示，林姓男子供稱，自己喜好生存遊戲，所以購置斧頭與開山刀，當日吃了安眠藥後就出門，在路上與路人發生口角後，回自家社區外持開山刀及斧頭揮舞，又用腳踹壞社區內住戶的鋁門紗窗，也毆傷鄰居。