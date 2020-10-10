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影／男子起口角持斧頭亂揮 想丟警察被機敏閃過反壓制
新北市樹林區大安路10月8日下午，一名林姓男子（年約24歲）因故與路人起口角，竟持開山刀與斧頭揮舞，警方獲報前往圍捕，但男子拒絕配合警方，甚至朝警方丟擲斧頭，所幸員警機敏閃過，並衝上前朝該男子噴辣椒水順利壓制，訊後依妨害公務、傷害、毀損罪將林姓男子移送偵辦。
警方表示，林姓男子供稱，自己喜好生存遊戲，所以購置斧頭與開山刀，當日吃了安眠藥後就出門，在路上與路人發生口角後，回自家社區外持開山刀及斧頭揮舞，又用腳踹壞社區內住戶的鋁門紗窗，也毆傷鄰居。
附近住戶起初看到林男手持刀械，心生恐懼躲回家中並打電話報警，警方到場後，請林男配合將刀械交出，但林男當時精神狀況不穩定，不僅不配合甚至持續與警對峙，對峙過程，林嫌突然失控將手上的斧頭丟向員警，幸員警機敏閃過，並奮勇上前壓制林男順利予以逮捕，全案依法移送偵辦。
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