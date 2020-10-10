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美髮店女老闆點煙釀氣爆 她遭火焚截肢重創獲不起訴
桃園趙姓女子經營的美容院今年3月5日發生氣爆，檢方查出當時因2樓瓦斯桶沒鎖緊，大量氣體洩漏加上趙點煙才引燃，認定她涉犯過失以煤氣炸燬住宅以外物罪嫌，但考量趙遭火焚身，超過百分之五十燒燙傷、截肢，得長期復健，身心受到極大痛苦，偵結予以職權不起訴。
當下下午1點多，附近居民聽見「轟隆」一聲爆炸巨響還引起火花，就連門窗玻璃也瞬間震碎飛出，居民紛紛跑出戶外查看，有人趕緊拿滅火器，當時趙女受困屋內，消防員與民眾合力撐開鐵捲門，趙則負傷爬出店外，但氣爆造成她的頭、臉及手腳嚴重灼傷，全身灼傷面積約百分之六十。
檢方調查，趙女（43歲）放置在2樓的瓦斯鋼瓶沒將開關鎖緊，導致氣體大量漏逸，當天下午1點多她點燃香菸，導致引發氣爆起火燃燒，包括店內休息室、樓梯間、牆壁及美髮區燒損，致生公共危險。
檢方訊時，趙女坦承不諱，也有消防局火調鑑定佐證，可見她犯嫌明確，但檢方考量，趙女無前科素行良好，犯後深表悔悟，且因火警造成全身大面積燒燙傷、截肢，身心受到強大痛苦，還需要長期復健，偵結予以職權不起訴。
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