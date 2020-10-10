高雄5樓公寓暗夜火警餐桌燃燒 起火戶不在家

高雄市三民區市中一路1棟5樓公寓今天凌晨發生火警，鄰居發現濃煙冒出，叫門沒人回應，趕緊向119求救，消防隊趕抵火場，破門進屋，發現住戶沒人在家，廚房桌椅正悶燒冒煙，趕緊滅火，未造成傷亡，確實起火原因待調查。

據了解，今天凌晨零時左右，高雄市三民區市中一路456巷的5樓建築公寓冒出黑煙，警、消據報趕到火場，鄰居說叫門沒人回應，擔心屋內有人出事，消防隊到場後，立即破門進屋，發現廚房餐桌燃燒，立即撲滅火苗。據警、消初步察看，疑似電線短路導致悶燒桌椅冒煙，確實起火原因，由消防局火調科採證鑑識。 消防隊員趕上樓，破門發現住戶不在家，廚房桌椅正燃燒。記者林保光／翻攝 高雄市三民區今天凌晨發生公寓5樓火警。記者林保光／翻攝