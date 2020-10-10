影／國慶連假男子持亮光蠟噴罐攻擊老翁搶錢 6小時被逮

苗栗縣67歲鄭姓老翁昨天上午8點多在竹南鎮一處產業道路遭到一名身材壯碩的男子以亮光蠟噴灑臉部，對方並持噴罐毆打老翁，搶走他身上4萬多元現金後，還將老翁推入田中，隨後騎機車逃逸，老翁驚魂未定，步行了1個多小時到派出所報案；警方據報，根據案發現場周邊監視影像及查訪居民， 鎖定45歲陳姓男子涉嫌重大，案發6小時後在竹南市區逮到他，警方調查後依傷害、強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。

這起搶案消息傳出後，地方人心惶惶，竹南警分局長楊贊鈞立即指揮偵查隊、大同派出所及其他派出所員警組專案小組偵辦，因案發地點相當偏僻，專案小組以現場劃定同心圓，擴大調閱路口及民宅監視器影像、查訪附近居民，結果發現1部可疑機車曾出現在現場附近，與案發時間密切關聯，鑑識人員現場採證取得可疑跡證，經比對與鎖定疑似作案的重機車車主為同一人。