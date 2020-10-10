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影／國慶日朴子市第二市場傳火警 大量濃煙嚇壞攤商與顧客

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣消防局上午7點48分獲報，朴子市第二市場十棟23號起火，現場為2樓RC建築物3樓加蓋鐵皮，消防人員到場2樓後側起火，拉水線滅火，迅速在上午8點11分撲滅，只有 一戶攤商受災，無人員傷亡，起火原因警消鑑定調查中。

這起火警發生在上午市場人多時段，濃煙多，消防車刺耳警鈴聲，引起攤商及消費者驚嚇，市公所馬上派人到場處理，只有一戶攤商起火受災，未波及其他攤商，不影響市場營業，公所會加強管理及防火宣導。

當地文化里長楊石旭說，老天保佑，所幸第二市場小火警，儘管市場人潮不若往昔熱絡，但畢竟是50多年老市場，有感情了，且又在文化里，第二市場目前最大難題不外乎停車困難，要在短時間解決難度高，但不管如何，這個老市場還是有其必要性，所以，「自己的市場自己救」，歡迎也拜託大家多來消費。

國慶朴子市第二市場傳出火警， 只有 一戶攤商受災，火勢迅速撲滅無人員傷亡。記者魯永明／翻攝
國慶朴子市第二市場傳出火警， 只有 一戶攤商受災，火勢迅速撲滅無人員傷亡。記者魯永明／翻攝
國慶朴子市第二市場傳出火警， 只有 一戶攤商受災，火勢迅速撲滅無人員傷亡。圖／讀者提供
國慶朴子市第二市場傳出火警， 只有 一戶攤商受災，火勢迅速撲滅無人員傷亡。圖／讀者提供
國慶朴子市第二市場傳出火警， 只有 一戶攤商受災，火勢迅速撲滅無人員傷亡。記者魯永明／翻攝
國慶朴子市第二市場傳出火警， 只有 一戶攤商受災，火勢迅速撲滅無人員傷亡。記者魯永明／翻攝
國慶朴子市第二市場傳出火警， 只有 一戶攤商受災，火勢迅速撲滅無人員傷亡。記者魯永明／翻攝
國慶朴子市第二市場傳出火警， 只有 一戶攤商受災，火勢迅速撲滅無人員傷亡。記者魯永明／翻攝

嘉義 火災

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