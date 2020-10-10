影／國慶日朴子市第二市場傳火警 大量濃煙嚇壞攤商與顧客

嘉義縣消防局上午7點48分獲報，朴子市第二市場十棟23號起火，現場為2樓RC建築物3樓加蓋鐵皮，消防人員到場2樓後側起火，拉水線滅火，迅速在上午8點11分撲滅，只有 一戶攤商受災，無人員傷亡，起火原因警消鑑定調查中。

這起火警發生在上午市場人多時段，濃煙多，消防車刺耳警鈴聲，引起攤商及消費者驚嚇，市公所馬上派人到場處理，只有一戶攤商起火受災，未波及其他攤商，不影響市場營業，公所會加強管理及防火宣導。