宜蘭冬山汽車回收廠竄火 起火原因待查

宜蘭縣冬山鄉龍德工業區一間汽車回收工廠，今天晚間7點半傳出火警，因廠內堆積不少易燃雜物，火勢猛烈，消防局動員4消防分隊人車投入搶救，約在8點半控制火勢，幸廠內無人員受困，詳細起火原因需待火調人員進一步調查才能釐清。

該間工廠以報廢汽車拆解為主，占地約500坪，已經營運約有20多年，今天晚間竄火後，工廠負責人趕到現場了解，火幸起火位置僅佔廠區一小部分，負責人安慰自己「還好損失不大」，工廠下班時間大門深鎖，不知道詳細起火原因。