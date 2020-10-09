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宜蘭冬山汽車回收廠竄火 起火原因待查

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭縣冬山鄉龍德工業區一間汽車回收工廠，今天晚間7點半傳出火警，因廠內堆積不少易燃雜物，火勢猛烈，消防局動員4消防分隊人車投入搶救，約在8點半控制火勢，幸廠內無人員受困，詳細起火原因需待火調人員進一步調查才能釐清。

該間工廠以報廢汽車拆解為主，占地約500坪，已經營運約有20多年，今天晚間竄火後，工廠負責人趕到現場了解，火幸起火位置僅佔廠區一小部分，負責人安慰自己「還好損失不大」，工廠下班時間大門深鎖，不知道詳細起火原因。

宜蘭縣消防局表示，消防人員抵達現場時，已有多輛報廢汽車燃燒，所幸搶救後，火勢短時間就控制，詳細起火原因正待進一步調查。

宜蘭冬山汽車回收廠火警，起火原因待查。圖／宜蘭消防隊提供
宜蘭冬山汽車回收廠火警，起火原因待查。圖／宜蘭消防隊提供
該間工廠火勢已在8點半左右控制。記者張議晨/攝影
該間工廠火勢已在8點半左右控制。記者張議晨/攝影
該間工廠火勢已在8點半左右控制。記者張議晨/攝影
該間工廠火勢已在8點半左右控制。記者張議晨/攝影

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