原來有小心瘋狗浪告示牌被吹走 鼻頭角瘋狗浪女遊客喪命

受到東北季風及颱風外圍環流影響，東北部鼻頭角服務區停車場附近步道，今天掀起約2、3層樓高瘋狗浪，把丁姓69歲婦人捲入海中，被救起送醫不治。當時丁女正在拍照沒注意大浪襲至，現場民眾說，大浪打過來後，人就消失了。居民說，原來有小心瘋狗浪告示牌被吹走，讓民眾沒有警覺心。

新北市消防局今天下午約2點半獲報，丁女在鼻頭角服務區停車場附近步道被大浪捲入海中，消防、海巡人員出動救援，並出動空勤總隊直升機搜尋，在下午3點11分尋獲，消防人員救起後已無呼吸、心跳，現場施以CPR急救，直升機將丁婦吊掛至附近鼻頭軟絲公園，送往瑞芳醫院急救，到四點多仍宣告不治。

當時有不少遊客在停車場附近，一名目擊者說，丁婦當時正在拍照，她把腰靠在靠海邊的步道欄干上，手上還拿著自拍棒要拍她和海景一起的合照，同團其他友人則站在她對面拍照，相隔約有十多公尺，他有看到約二、三層樓高的浪潮突然打上步道，她的人就不見了。

其他遊客說，大家看到這一幕都嚇死了，大家趕緊衝到步道上要拉人，但根本來不及，只見瘋狗浪一波又一波又打來，十分的危險，根本救不到人，大家慌成一團，有人大叫快報警。「我們來鼻頭好多次，第一次遇到這麼大的浪」一名遊客說，下次再也不敢來了。

據調查，丁婦是搭遊覽車來遊玩的，來自桃園大溪某個社區辦的國慶旅遊活動，全部團員約15人。附近居民說，步道以前有不知何單位設「小心瘋狗浪」告示牌，但後來常被大浪打到，老舊破損，後來就不見了，一般遊客不知浪會打如此高，發生憾事。警方已報請檢方檢驗，調查釐清。 原來有小心瘋狗浪告示牌被吹走，鼻頭瘋狗浪女遊客喪命。記者游明煌／翻攝 原來有小心瘋狗浪告示牌被吹走，鼻頭瘋狗浪女遊客喪命。記者游明煌／翻攝