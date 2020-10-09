女清潔隊員騎車遭酒駕男追撞命危 家屬放棄急救

中央社 / 金門縣9日電

金門縣警察局今天表示，凌晨近5時金城鎮民權路中正國小側門路段發生一起自小客車追撞輕型機車的交通事故，機車女騎士腦出血、全身多處骨折等外傷，生命垂危送醫，家屬已放棄急救。

金城分局初步調查，清晨4時40分左右，賴姓男子駕駛自小客車，在金城鎮民權路由東往西行駛，在地方法院往金門高中方向行經中正國小側門路段，不慎追撞前方由黃女騎乘的輕機車，造成黃女腦部出血、身體多處骨折等嚴重傷勢，經送金門醫院急救。

金城分局副分局長楊智銘表示，警方對賴姓駕駛實施酒測，酒測值高達0.59mg/L，全案由警方調查中。

楊智銘表示，29歲的賴男是報案人之一，警方到達現場時賴男也在現場，但當警方處理完畢時，他已不見蹤影，事後警方調閱監視器發現賴男就是駕駛，算是肇事逃逸。警方後來循線帶回賴男，將在完成調查後送辦。

金城鎮公所環保課長陳水友表示，黃女是西北區班長，服務鎮公所十多年，今天排班工作，沒想到遭逢車禍意外。他說，黃女兩個孩子都在金門，由於她受傷嚴重，家屬已放棄急救。

金城鎮長李誠智也表示，黃姓班長平時工作認真，與同事相處融洽，同事在得知訊息後，深感惋惜。

金城分局分局長李益杰表示，酒後駕車嚴重危害用路人安全，相關刑度與罰則極重，將持續加強取締，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，酒後不開車並應減速慢行，以免害人害己；警方同時提醒在夜間及凌晨活動的民眾，要著亮色的服裝，並選擇安全的路徑行走，以確保用路安全。

金門

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