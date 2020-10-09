瘖啞老奶奶無力坐路旁 熱心警比手畫腳找到回家路

彰化縣田中鎮派出所警員林琨閔前天執勤時，接獲民眾通報有一位聾啞老奶奶獨自坐在菜市場徬徨無助，他即前往與老婦人比手畫腳溝通，再逐攤詢問攤商及客人是否認識老婦人，最後終於把老奶奶送回家，家屬感謝萬分。

這名聾啞老婦人是前天上午走到田中鎮菜市場時，即全身癱軟無力的坐在路旁，林琨閔接獲通報後，即逐一在攤商中詢問，終於問到一名民眾說看過老奶奶，可能是住在某區，林即以巡邏車載老奶奶前往尋找。