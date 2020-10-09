瘖啞老奶奶無力坐路旁 熱心警比手畫腳找到回家路
彰化縣田中鎮派出所警員林琨閔前天執勤時，接獲民眾通報有一位聾啞老奶奶獨自坐在菜市場徬徨無助，他即前往與老婦人比手畫腳溝通，再逐攤詢問攤商及客人是否認識老婦人，最後終於把老奶奶送回家，家屬感謝萬分。
這名聾啞老婦人是前天上午走到田中鎮菜市場時，即全身癱軟無力的坐在路旁，林琨閔接獲通報後，即逐一在攤商中詢問，終於問到一名民眾說看過老奶奶，可能是住在某區，林即以巡邏車載老奶奶前往尋找。
正巧路上遇見心急如焚外出尋找老奶奶的家人，老奶奶在車上急忙向林琨閔比劃家人，林立即停車攔下老奶奶家人，確認老奶奶的身分無誤後，陪同老奶奶家人將她平安送回家，讓老奶奶家人一再稱謝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言