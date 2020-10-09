集氣有效！車禍重傷女生傷勢好轉 近日可轉普通病房

彰化縣立田中高中二年級周姓女學生，本月3日晚間與同學去烤肉返家途中，遭小貨車撞成重傷，送到彰化基督教醫院兒童醫院急救，縣長王惠美昨晚還到醫院探視。到今天傳來的好消息，周姓女學生經多日來搶救，生命跡象已經好轉，彰基表示，如果樂觀的話，近日內即可轉到普通病房。

縣府社會處指出，周姓女學生單親、為家中次女，上有1名就讀屏東科技大學的長姐，由母親擔負照顧之責，為縣內列冊低收入戶，如今周姓女學生遭逢意外，令母親心力交瘁，更讓原本捉襟見肘的家境雪上加霜。為協助周家度過困境並使周女安心養病，除社會處提供福利資源外，所就讀的田中高中也給予積極協助。

遭撞重傷周姓女學生，家境困難，擔心無力支付醫療費用一事，彰化縣王惠美昨晚由彰基副院長周志中、田中高中校長張淑女及縣府社會處副處長陳素貞、教育處督學白淑如前往彰基兒童醫院關心慰問，除致贈慰問金暨救助金，強調為使周家能夠安心醫療以及後續復健，縣府除提供急難救助外，並指派教育處及社會處給予必要協助及資源，期許周姓女學生及周母能夠早日恢復健康，讓她重返最愛的射箭隊。

田中高中校長張淑女說，昨晚陪王縣長去探視周姓女生時，她的昏迷指數已上升到6至8，當時叫喚她的名字，還會點頭示意，顯見傷勢好了許多。