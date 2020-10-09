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金門女清潔隊員清晨打掃街道 遭酒駕男追撞重傷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門清晨發生重大車禍！一名賴姓男子在今天清晨疑似酒駕駕駛自小客車，在民權路上追撞到正在執行打掃勤務的金城鎮公所清潔隊的黃姓女子，騎乘輕型機車的黃女身受重傷，除了腦部出血，身體也有多處骨折及外傷，送醫搶救仍命懸一線；警方對賴姓駕駛經酒測，酒測值達0.59mg/L，全案正由警方調查當中。

金門縣警局金城分局副分局長楊智銘表示，賴姓男子在凌晨4時40分左右，從金城鎮民權路由東往西行駛（地方法院往金門高中方向），結果行經中正國小側門路段，以「不慢的速度」追撞到前方黃姓女騎士騎乘的輕機車，機車的後端整個被撞爛，黃女受傷嚴重，目前還在部立金門醫院全力搶救中。

據了解，現年29歲的賴姓男子跟友人續攤結束後要返家，沒想到竟撞上目前擔任金城鎮公所清潔隊員的黃女，從雙方汽機車的損傷情況來看，車速不低。

金城鎮公所環保課長陳水友表示，因為考量城區白天車多，所以清潔隊員在清晨就會開始打掃，現年60歲的黃女，平日工作表現認真，目前擔任西門里的打掃班長，今天她跟往常一樣騎著機車到轄區內巡視，打算分配任務給同仁，沒想到遭此橫禍，同仁們聽到都相當難過與不捨。

陳水友也轉述，黃女發生事故的時候，因為追撞聲響很大，附近有同仁立即趕到現場察看，受到很大的驚嚇，當場啜泣不已，一整天金城清潔隊員的心情都很沈重，大家都希望有奇蹟出現，黃女能有一線生機。

據金城鎮公所人員透露，因為黃女遭受追撞傷重，腦部受損嚴重，目前僅能靠插管維持生命跡象，情況一度很糟，連家屬都在慎重考慮是否拔管，放棄搶救，目前大家都希望集氣為黃女加油，期盼她能挺過這次的難關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴姓男子疑似酒駕在民權路上追撞到正在執行打掃勤務的清潔隊黃姓女子，賴姓男子的前方車燈與板金凹陷。記者蔡家蓁／
賴姓男子疑似酒駕在民權路上追撞到正在執行打掃勤務的清潔隊黃姓女子，賴姓男子的前方車燈與板金凹陷。記者蔡家蓁／
金城市區今天清晨發生嚴重車禍，一名賴姓男子疑似酒駕在民權路上追撞到正在執行打掃勤務的清潔隊黃姓女子，黃女的機車毀損嚴重。記者蔡家蓁／攝影
金城市區今天清晨發生嚴重車禍，一名賴姓男子疑似酒駕在民權路上追撞到正在執行打掃勤務的清潔隊黃姓女子，黃女的機車毀損嚴重。記者蔡家蓁／攝影
金門清晨發生重大車禍，男子疑似酒駕追撞清潔隊員，警方量測追撞點進行蒐證。記者蔡家蓁／攝影
金門清晨發生重大車禍，男子疑似酒駕追撞清潔隊員，警方量測追撞點進行蒐證。記者蔡家蓁／攝影

金門 酒測

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