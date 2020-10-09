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嘉義縣11歲女童溺水 送醫急救無效
嘉義縣竹崎鄉內埔村下午傳出溺水意外，11歲鄭姓女童到內埔清水溪上游戲水，因不明原因溺水，消防員到場救起來已經無生命跡象，送醫急救仍不治，事故原因仍待警方調查。
台中榮總嘉義分院表示，嘉義縣消防局今天下午3點44分到院時，女童已無生命跡象，院方急救至下午4點18分，急救無效、宣布死亡。
現場協助搜救民眾表示，鄭姓女童今天下午到該溪流下游淺灘處遊玩，鞋子還放在下方，疑戲水走到上游約80公尺處失足落水，家人找不到女童立即請附近民眾報警協尋。
消防局今天下午2點44分接獲報案，指竹崎鄉內埔村舊社二號橋清水溪上游發生溺水事件，消防隊員到場下水搜救，下午3點37分將女童拖上岸，女童已經無生命跡象，經現場施予CPR急救再送醫。
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