影／嘉縣小五女童與同伴遊玩 野溪落水不幸溺斃

今天國慶連假第一天，嘉義縣竹崎鄉內埔村下午傳出溺水，就讀某小學五年級11歲女童，與4名同伴到內埔村舊社二號橋下遊玩，小五女童不幸落水，同伴報案，消防隊員搶救該女童已無生命跡象，警方調查意外原因，校方協助家屬善後。

消防局是在下午2點44分接獲報案，指竹崎鄉內埔村溪流發生溺水事件，消防隊員到場下水搜救，下午3點37分將女童拖上岸，但已無生命跡象，經現場施予ＣＰＲ急救，就近送灣橋榮醫，下午4點多宣告不治。

女童就讀的小學吳姓校長說，女童是和4名同伴，共2個家庭3女2男，其中一人是國中生，另4人是小學生，女童失足落水送醫不治。