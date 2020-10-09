影／鼻頭角拍照突遭2樓高瘋狗浪捲走 69歲女遊客宣告不治

新北市瑞芳區海濱路鼻頭服務區停車場的一處步道，今天下午丁姓女遊客在海邊拍照時，不慎遭瘋狗浪捲走，救起送醫後無呼吸心跳，目前正在搶救中。現現場民眾描述，2層樓高的巨浪襲來，人就消失了。

新北市消防局下午2時23分獲報，瑞芳區海濱路鼻頭角，丁姓女遊客疑拍照不慎遭風浪捲走，消防局、海巡署等出動救援，下午3點11分由空勤尋獲吊掛至鼻頭軟絲公園，由貢寮91送瑞芳醫院急救。

據指出，69歲丁姓女遊客是大溪人，跟旅行團出遊，遭大浪捲落，目前正在搶救中。現場民眾描述，2層樓高的巨浪襲來，人就消失了。

落海被救起女遊客下午4點23分宣告不治，已報請檢方相驗調查。

鼻頭拍照2樓高巨浪捲落海命危，民眾驚呼「浪來人不見」。記者游明煌／翻攝