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影／鼻頭角拍照突遭2樓高瘋狗浪捲走 69歲女遊客宣告不治
新北市瑞芳區海濱路鼻頭服務區停車場的一處步道，今天下午丁姓女遊客在海邊拍照時，不慎遭瘋狗浪捲走，救起送醫後無呼吸心跳，目前正在搶救中。現現場民眾描述，2層樓高的巨浪襲來，人就消失了。
新北市消防局下午2時23分獲報，瑞芳區海濱路鼻頭角，丁姓女遊客疑拍照不慎遭風浪捲走，消防局、海巡署等出動救援，下午3點11分由空勤尋獲吊掛至鼻頭軟絲公園，由貢寮91送瑞芳醫院急救。
據指出，69歲丁姓女遊客是大溪人，跟旅行團出遊，遭大浪捲落，目前正在搶救中。現場民眾描述，2層樓高的巨浪襲來，人就消失了。
落海被救起女遊客下午4點23分宣告不治，已報請檢方相驗調查。
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