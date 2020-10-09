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影／山友能高縱走摔倒崩壁 空勤直升機驚險垂降救人
國內知名能高安東軍縱走路線今天又傳出事故，一名賴姓山友今天上午攀登仁愛鄉光頭山時失足，頭部受傷。光頭山地點偏遠，南投縣消防局立刻申請空勤直升機救援，由空勤花蓮基地派出黑鷹直升機，上午10點18分在光頭山成功吊掛賴姓山友，10點42分降落花蓮市德興運動場，隨即送醫治療，幸無生命危險。
南投縣消防局表示，今天上午接獲報案，仁愛鄉光頭山有山友攀登時摔落崩壁，頭部受傷。光頭山位在能高安東軍縱走中後段，地形險峻，救難隊徒步從屯原登山口救援到達現場至少得2、3天，因此，立刻申請空勤直升機協助救援。
空勤總隊第一大隊第三隊上午9點接獲通知後，由花蓮機場派遣黑鷹直升機前往救援，上午抵達現場後從上空目視，決定以吊掛方式從直升機垂降吊掛救援，10點18分順利將賴姓山友救出，10點42分降落花蓮市德興運動場，賴姓山友意識清醒，送醫治療。
南投縣消防局表示，賴姓男子和其餘14名山友6日從仁愛鄉屯原登山口入山，從奧萬大下山，完成能高安東軍縱走，能高縱走全程100多公里，經過能高群峰、光頭山、安東軍山等多座百岳，是熱門縱走路線，但地形險峻考驗體力和登山技巧，稍有不慎就會發生意外，上月12日也有高山協作在能高縱走卡賀爾山疑因滑倒造成背帶勒頸不治。
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