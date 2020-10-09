聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中女駕駛違規右轉肇事 22歲男騎士陷車底盤傷重不治
在銀行服務的曾姓女子，駕車在台灣大道違規右轉進文心路，致直行的柯姓騎士撞上轎車右側，整個人跌入轎車底盤下，經十多名路人合力抬車救出柯，但柯傷勢嚴重，經送醫急救後不治，肇事的曾女表示「不知道不能這樣右轉」，台中市警六分局將依過失致死罪將她移送地檢署偵辦。
警方表示，台灣大道要右轉須兩段式，車子由快車道先駛入慢車道，再由慢車道右轉，不能從快車道直接右轉，肇事的曾女（43歲）從台灣大道直接右轉，致柯姓機車騎士直接撞上，而柯是否車速過快？未注意車前狀況，由警方持續調查中。
警方調查，曾女今天中午駕駛白色轎車，要跟朋友找餐廳吃午餐，沿台灣大道快車道往市區，違規右轉文心路方向，而柯男（22歲）騎機車號沿台灣大道慢車道直行往大墩路方向，直接撞上曾女車右側，整個人跌入轎車底盤下，經十多名路人發現將車抬起救出柯。
但柯姓機車騎士已失去生命跡象，經送中港澄清院急救，仍因傷勢嚴重不治，警方將依過失致死罪將肇事的曾女移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言