台中女駕駛違規右轉肇事 22歲男騎士陷車底盤傷重不治

在銀行服務的曾姓女子，駕車在台灣大道違規右轉進文心路，致直行的柯姓騎士撞上轎車右側，整個人跌入轎車底盤下，經十多名路人合力抬車救出柯，但柯傷勢嚴重，經送醫急救後不治，肇事的曾女表示「不知道不能這樣右轉」，台中市警六分局將依過失致死罪將她移送地檢署偵辦。

警方表示，台灣大道要右轉須兩段式，車子由快車道先駛入慢車道，再由慢車道右轉，不能從快車道直接右轉，肇事的曾女（43歲）從台灣大道直接右轉，致柯姓機車騎士直接撞上，而柯是否車速過快？未注意車前狀況，由警方持續調查中。

警方調查，曾女今天中午駕駛白色轎車，要跟朋友找餐廳吃午餐，沿台灣大道快車道往市區，違規右轉文心路方向，而柯男（22歲）騎機車號沿台灣大道慢車道直行往大墩路方向，直接撞上曾女車右側，整個人跌入轎車底盤下，經十多名路人發現將車抬起救出柯。