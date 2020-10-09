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影／新北男子狂偷機車電瓶 本月8天內得手16次車主氣炸

聯合報 / 聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市中和區近日來發生多起停放路邊機車電瓶遭人偷走，員警昨天巡邏發現站在路邊的唐姓男子手持一袋工具，且身旁一輛機車坐墊遭打開且電瓶已遭拔起，當場逮捕帶返派出所。唐男到案後一再否認行竊，但警方早已調閱20多支疑似唐男行竊的監視器畫面，警詢後今天依竊盜和毀損罪嫌移透送新北地檢署，並建請檢察官予以預防性羈押。

新北市中和區自10月1日至8日，共接獲16位民眾氣憤報案，指稱其機車電瓶遭竊及車身毀損，警方調閱案發地點周邊監視器畫面，鎖定一名中年男子涉有重嫌，全力追緝中。

中和派出所員警陳鍵鋐昨晚6時許，在中和區中和路發現唐姓男子（47歲）手持一袋工具，站在路邊一輛機車坐墊遭打開且電瓶已被拔取下來，懷疑唐男正是橫行中和地區的電瓶大盜當場逮捕。

「不要亂說，不是我偷的。」唐男被警方帶返派出所，看到警方調閱機車電瓶遭竊案件的20多支監視器畫面，明明竊嫌樣貌與他相似，但他仍否認畫面中所拍到的男子就是他。

警方今天依竊盜和毀損罪嫌移透送新北地檢署偵辦，為避免唐男持續犯案已建請檢察官予以預防性羈押。

新北市中和區近日來發生多起停放路邊機車電瓶遭人偷走，廾馽方調閱監視器清楚拍下竊嫌撬開機車坐墊後，持工具行竊機車電瓶，得手離開後還沿路以手掰機車坐墊的畫面。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區近日來發生多起停放路邊機車電瓶遭人偷走，廾馽方調閱監視器清楚拍下竊嫌撬開機車坐墊後，持工具行竊機車電瓶，得手離開後還沿路以手掰機車坐墊的畫面。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區近日來發生多起停放路邊機車電瓶遭人偷走，廾馽方調閱監視器清楚拍下竊嫌撬開機車坐墊後，持工具行竊機車電瓶，得手離開後還沿路以手掰機車坐墊的畫面。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區近日來發生多起停放路邊機車電瓶遭人偷走，廾馽方調閱監視器清楚拍下竊嫌撬開機車坐墊後，持工具行竊機車電瓶，得手離開後還沿路以手掰機車坐墊的畫面。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警昨天巡邏發現站在路邊的唐姓男子手持一袋工具，且身旁一輛機車坐墊遭打開且電瓶已遭拔起，當場攔查並逮捕帶返派出所。記者王長鼎／翻攝
新北市中和派出所員警昨天巡邏發現站在路邊的唐姓男子手持一袋工具，且身旁一輛機車坐墊遭打開且電瓶已遭拔起，當場攔查並逮捕帶返派出所。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區近日來發生多起停放路邊機車電瓶遭人偷走，廾馽方調閱監視器清楚拍下竊嫌撬開機車坐墊後，持工具行竊機車電瓶，得手離開後還沿路以手掰機車坐墊的畫面。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區近日來發生多起停放路邊機車電瓶遭人偷走，廾馽方調閱監視器清楚拍下竊嫌撬開機車坐墊後，持工具行竊機車電瓶，得手離開後還沿路以手掰機車坐墊的畫面。記者王長鼎／翻攝

竊盜 檢察官

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