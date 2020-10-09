影／新北男子狂偷機車電瓶 本月8天內得手16次車主氣炸

新北市中和區近日來發生多起停放路邊機車電瓶遭人偷走，員警昨天巡邏發現站在路邊的唐姓男子手持一袋工具，且身旁一輛機車坐墊遭打開且電瓶已遭拔起，當場逮捕帶返派出所。唐男到案後一再否認行竊，但警方早已調閱20多支疑似唐男行竊的監視器畫面，警詢後今天依竊盜和毀損罪嫌移透送新北地檢署，並建請檢察官予以預防性羈押。

新北市中和區自10月1日至8日，共接獲16位民眾氣憤報案，指稱其機車電瓶遭竊及車身毀損，警方調閱案發地點周邊監視器畫面，鎖定一名中年男子涉有重嫌，全力追緝中。

中和派出所員警陳鍵鋐昨晚6時許，在中和區中和路發現唐姓男子（47歲）手持一袋工具，站在路邊一輛機車坐墊遭打開且電瓶已被拔取下來，懷疑唐男正是橫行中和地區的電瓶大盜當場逮捕。

「不要亂說，不是我偷的。」唐男被警方帶返派出所，看到警方調閱機車電瓶遭竊案件的20多支監視器畫面，明明竊嫌樣貌與他相似，但他仍否認畫面中所拍到的男子就是他。

警方今天依竊盜和毀損罪嫌移透送新北地檢署偵辦，為避免唐男持續犯案已建請檢察官予以預防性羈押。