高雄台88線接國道1號事故頻傳 翻車又追撞

國慶連假首日，國道1號五甲段匝道聯接高雄台88線（東西向快速公路－高雄潮州線）高架橋今天上午接連發生連環車禍及翻車事故，造成道路壅塞，皆花近1小時才排除。

聯結車駕駛的30歲林姓男子上午駕車進入五甲段匝道時，疑因未保持行車安全距離，先追撞由32歲何姓運將所駕計程車，再往前推撞由39歲張姓男子所駕小客車，不僅造成林男臉部及腳部擦挫傷，何姓運將腰部也擦挫傷送醫診治。

國道大隊表示，國道1號北向370.2公里處上午10時44分發生交通事故，造成部分車道短暫封閉，肇事原因有待釐清，但事故已於上午11時25分排除，全線恢復通車。

另外，64歲陳姓男子上午10時駕車駛上台88高架橋，由屏東往高雄方向行駛，疑因閃避前方車輛，在台88東向西1.3公里處失控翻車，雖未釀傷亡，側翻轎車仍影響交通，導致前往國道1號的車流大排長龍，直到1個多小時後才逐漸恢復。