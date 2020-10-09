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馬路巴拉讓山西峰1登山客高山症發作 黑鷹馳援吊掛後送

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

1名何姓山友隨登山隊攀登花蓮海拔3000多公尺的馬路巴拉讓山西峰時，突高山症發作，台東空勤黑鷹直升機出動，吊掛救援，送台東馬偕醫院救治。

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊說，今天上午9時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，派遣直升機執行達馬路巴拉讓山西峰登山客高山症緊急救護任務，派遣機型UH-60M直升機編號NA-709號機執行任務。

黑鷹直升機上午10時13分到達目標區，開始吊掛方式安全承載患者，吊掛完成脫離目標區，沿原航路返回，11時7分降落豐年機場，傷患交由救護人員轉送馬偕醫院。

據了解，這支登山隊2天前由花蓮入山，攀登馬路巴拉讓山西峰時，何姓山友出現乾咳、暈眩、吐黃水等高山症發作，已無法行走，同行山友只好通報求援。

1名何姓山友隨登山隊攀登花蓮海拔3000多公尺的馬路巴拉讓山西峰時，突高山症發作，台東空勤黑鷹直升機出動，吊掛救援。圖／空勤總隊提供
1名何姓山友隨登山隊攀登花蓮海拔3000多公尺的馬路巴拉讓山西峰時，突高山症發作，台東空勤黑鷹直升機出動，吊掛救援。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 山友 高山症

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