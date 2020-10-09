馬路巴拉讓山西峰1登山客高山症發作 黑鷹馳援吊掛後送

「這裡是變態的包容所。」為什麼做八大？這是許多人遇到酒店小姐最直覺的反應，欠債、還學貸、缺錢花用，或是賺錢養男人等，這些標籤化的理由說對但也不那麼精確，每一個標籤背後的成因如一團團線球，需細細爬梳，才能從線頭拉出一個個盈滿卻又難以黑白劃分的故事。

2020-10-09 12:28