外籍移工不熟路況騎單車上國道　警方：裁罰3千至6千元

國慶連假，國道一號中部路段今天在接近中午時消化龐大車流，一路順暢，但一名泰籍移工疑似不熟交流道系統，騎單車從北斗交流道上了國道，國道三隊接獲報案，派出警車在北上約216.7公里找到驚慌的他，引導下員林交流道。

中秋連假剛結束不久，用路人對出遠門、挑時段行駛國道的塞車記憶猶新，今天國一中部路段只在9點到10點之間因大量車子上國道，時速降至40公里至64公里，10點過後時速維持在90公里至101公里。

外籍移工也放國慶假，一名在北斗鎮工作的泰籍移工趁著假日騎單車出遊，跟著車輛騎上北斗交流道，找不到路下來平面道路，只好跟著北上，恰巧騎到開放路肩的路段，一路騎到216公里，被駕駛人發現並通報國道警察。警方找到他，跟在後面指揮騎到員林交流道。