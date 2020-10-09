台南家長忙著檸檬收成 4歲男童慘遭洗選機夾傷手指骨折

台南市政府消防局新市分隊上午10點半左右接獲通報，有男童手指被機具夾困，消防隊到達後發現，現場為家庭式傳統農用倉庫，時值檸檬收成季節，住戶人家正用機具洗選檸檬果，因家人忙於整理收成檸檬，小男童於機具附近玩耍時，不甚將手指捲入檸檬洗選機器的鏈條，家人發現立即撥打119報案求援。

新市消防隊表示，救護車到場前，男童已在現場家屬的協助下脫困夾住的手指，但經救護人員檢視，男童意識清楚，手指雖未斷指，目視外觀變形恐已骨折，救護人員立即清洗傷口包紮止血後，將男童送醫治療。