驚！台中工安意外工人鋼筋插胸險穿心 急送醫開刀

台中市太平區新光路一處工地在今天上午11時19分傳工地工安意外，39歲白姓工人疑似在綁鋼筋時手滑，遭一根鋼筋插入胸部，消防隊獲報到場後，緊急將部份鋼筋截下並送往中國醫藥大學附設醫院急救。院方說，患者意識清楚，經檢視鋼筋插入胸骨下方，深度約5到7公分，很靠近心臟，目前正在手術中。

中國附醫急診室主任陳維恭說，這名傷患到院時意識是清楚的，血壓偏低，生命徵象穩定，經檢視鋼筋插入胸骨下方，深度約5到7公分，很靠近心臟，初步超音波檢查，沒有刺到心臟。至於是否有傷及組織與器官？傷患目前正在手術中，除了移除鋼筋外，也要檢視並修補受損的組織與器官。