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連假首日高雄台88高架橋轎車失控翻車 國道車流也受阻

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

雙十國慶連續假日首日，今天上午1輛轎車在高雄市台88高架橋上失控翻車，沒造成傷亡，但車身側翻影響交通，致通往國道1號的車流塞車排長龍，直到1個多小時後，車流才漸順暢。

據了解，64歲的陳姓男子開車上台88高架橋，由屏東往高雄方向行駛，今天上午10點多，在台88東向西1.3公里處，疑為了閃避前方車輛失控，導致翻車。陳姓男子自行爬出車外，未造成傷亡。

高雄市警方據報，趕到翻車事故現場，因車身橫倒在內側車道，並影響外線車道，造成塞車，約半小時後，扶正轎車，陳才開車離去。

台88正是銜接國道1號道路，受阻車流慢慢疏解時，台88銜接國道1號道路又發生聯結車車禍，造成台88通國道1號車輛大排長龍，直到11點30分左右才漸疏解塞車。

高雄台88高架橋今天上午1輛轎車翻車，車流受阻。圖／讀者提供
高雄台88高架橋今天上午1輛轎車翻車，車流受阻。圖／讀者提供

國道 塞車 車禍

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