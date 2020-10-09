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疑未保持安全車距！聯結車連環追撞 「小黃」慘遭包夾
國慶連假第一天，國道1號北上370.2公里處匝道口，今天上午10點44分左右發生車禍事故，大型聯結車疑未保持安全車距，追撞上前方計程車，又連環推進撞上另輛轎車。計程車慘被包夾，車頭、車尾嚴重凹陷毀損，何姓運將倒楣受累，腰部挫傷，幸好生命安全無虞，送醫救治。
警方初步調查，轎車、計程車、大型聯結車先後進入台88線快速道路、國道1號五甲段匝道，但聯結車駕駛疑書於保持安全行車距離，連環追撞2車。警、消獲報馳援，事故車內人員及時脫困，聯結車司機臉部、腳部擦挫傷，計程車司機腰部挫傷，均送往高雄國軍總醫院救治，幸好並無生命危險。
具體肇事原因待警方進一步調查、釐清肇責。事故在今天上午11點25分排除，全線恢復通車。
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