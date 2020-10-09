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刑事伯風光不再長期出缺 彰化縣偵查佐仍缺25人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

儘管全台警察人力逐漸補足，但長期以來的刑警荒還是沒辦法紓解，彰化縣警察局偵查佐出缺達33人，縣警局積極鼓勵制服員警報考，卻只有8人報考，而且全部錄取，但目前缺額仍達25人。警界人士表示，目前偵查佐加給雖然比制服警員每月多5000多元，但刑警責任較重，工作時間長，缺乏誘因之下，刑警荒才無法紓解。

刑警荒是各縣市普遍的現象，不利治安維護，彰化縣警察局長期以來，也一直鼓勵制服警察報考偵查佐，除透過各種管道宣導外，還由各分局偵查隊主動物色人選，希望偵查佐甄試，能有更多人報考，補足缺額，可是每次招考卻怎麼也補不滿。

在早年，當「刑事伯」是一大榮耀，走路有風，但如今風光不再，甚至變成了「血汗」職務，乏人問津。彰化縣警局今年偵查佐出缺23人，加上統調出去10人，合計有33人待補，最近，刑警大隊舉辦偵查佐招考，各單位推薦加拜託，卻只有8人報考，全部獲得錄取，但缺額仍有25人，尤其是偏遠分局偵查隊缺得更凶，讓縣警局傷透腦筋。

有員警就私下指出，唯有提高刑警的待遇，才是刑警除了榮耀、熱情之外，最實質的動力。以目前刑事加給比一般行政警察才約多出5000元，卻要負荷繁重的文書、績效壓力，又要應付日夜不分無法顧及家庭的勤務，如果沒有具體承諾調高刑警待遇，只有靠喊話，就算辦再多的甄試，偵查佐缺額還是難解。

此外，六都升遷快及福利好產生的磁吸效應，像台中市員警每月又有8000元的繁重加給，也讓非六都縣市的刑警荒更加嚴重，彰化縣過去還有多位偵查隊長請調到台中市。

不過，也有制服警察認為，各崗位的警察都很重要，刑事警察很重要，但交通、派出所、鐵路、航空等各崗位警察，難道都不重要嗎？不能只獨厚刑警。這雖言之成理，但也有偵查佐則說，偵查佐比制服警察每月多5000多元加給，但招考時，還是沒有制服警察想要報考，這就點出了問題所在了。

彰化縣警察局偵查佐出缺達33人，縣警局積極鼓勵制服員警報考，卻只有8人報考，而且全部錄取，但目前缺額仍達25人。本報資料照片
彰化縣警察局偵查佐出缺達33人，縣警局積極鼓勵制服員警報考，卻只有8人報考，而且全部錄取，但目前缺額仍達25人。本報資料照片

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