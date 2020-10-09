高雄男凌晨酒駕撞機車騎士逃逸 第一時間趕去超商喝水

馬姓男子今天凌晨與謝姓男子騎機車出車禍，馬姓男子棄車徒步離開車禍現場，警方到場，四處尋找他，發現他進入超商買水喝，經酒測超標，依公共危險及肇事逃逸罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨零點30分許，61歲的馬姓男子騎機車路過高雄市苓雅區三多路與福建街口，撞上謝姓男子（31歲）的機車，雙雙摔得人仰馬翻，謝姓男子多處擦傷，但馬姓男子卻棄車涉嫌逃離現場。

警方趕到車禍現場，據目擊民眾指述，肇事男子逃至對面便利超商，員警立即到超商帶回馬姓男子，對他酒測後，酒測值0.28毫克，立即逮捕馬姓男子。

馬姓男子稱他一時心慌才離開現場，全案依公共危險及肇事逃逸案移送法辦。

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