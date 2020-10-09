影／找不到從台北下來的愛女 老翁焦急向警方求助
70多歲的陳姓老翁與台北下來的女兒約好要去醫院，但電話打不通，找不到女兒，急的向警求助，經警方一再地重複撥打陳的女兒電話，終於聯絡上陳女，原來她在連絡事情，導致父親電話撥打不進來，才使父親慌張報警，相當感謝警方幫忙安撫父親的情緒。
中市警一分局西區派出所員警於7日下午，接獲報案後立即前往西區民權路民宅，發現一名陳姓老翁在現場十分慌張的樣子，並告訴警方說自己的女兒從台北下來要一起去看醫生，但到了與女兒約定好的時間，電話又打不通，實在不知道怎麼辦。
巡佐賴龍興、警員葉峻賓一聽先安撫陳姓老翁情緒，並詢問其女兒之電話號碼，經葉一再地撥打陳姓老翁女兒電話，最後終於接通。陳姓老翁之女兒向警方表示原本與父親約好要去看醫生，但因為一邊與家人在連絡事情，因此導致父親電話撥打不進來，才導致父親慌張報警，相當感謝警方幫忙安撫父親的情緒。
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