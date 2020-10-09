成大護士遭綁勒贖百萬？警方及郵局阻詐保住老父母積蓄

台南市市警三分局和順派出所日前接獲當地郵局通報，「我女兒被綁了」60多歲阮姓男子欲提款現金100萬元，並請行員特急件處理，十萬火急要救女兒，行員察覺有異，聯繫警方到場，與在成大醫院擔任護理師的女兒取得聯繫，確認人在醫院上班沒有遭擄，警方與郵局順利阻詐，保住夫妻兩人畢生積蓄。

警方調查，阮日前接獲不明男子來電，稱女兒上班途中遭他們擄走要100萬才放人，並威脅如果敢亂打女兒電話被定位，以後就不用再見到她了；對方更讓他聽女兒求救的呼喊聲，嚇得他什麼電話都不敢打，直奔郵局領錢。途中，他還因自己帳戶只剩60萬元不夠，還聯繫妻子另提40萬元出來，湊出「救命錢」。

所幸，和順郵局行員黃敬宸一聽深覺詭異，馬上聯繫警方，和順所警員楊孟叡、黃健綜到場調查，隨即與郵局攜手聯繫其女兒，經與醫院聯繫後確認女兒人在醫院上班沒有遭擄，順利攔阻詐騙。阮才鬆了一口氣，當場帶淚感謝郵局及警方機警，適時攔阻保下畢生積蓄。