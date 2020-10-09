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影／女子駕車「想事情」擦撞貨車 國道飛車翻滾近10圈

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

30歲林姓女子昨天中午駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，她的轎車當場翻覆，且連續翻滾了近10圈才停止，影片被人po上臉書「爆廢公社二館」，畫面怵目驚心；警方表示， 幸好當時駕車女子有綁繫好安全帶，雖然車輛激烈翻滾，但她僅受外傷，送醫治療無大礙。

林姓女子昨天駕駛白色轎車從桃園要前往台中，中午12點34分左右行經中山高南下134.8公里苗栗銅鑼路段時，車子突然從中線車道偏離撞上外側的半聯結槽車， 轎車瞬間失控彈向空中開始翻滾，一連翻滾近10圈才停在外側車道，現場零件四散，場景宛如飛車電影情節。

苗栗縣消防局據報派員趕到，女子左肩和腰部疼痛，但意識清楚、生命徵象穩定，救護人員原本要用擔架將她送醫，但女子仍可步行上救護車，隨後被送往苗栗市大千綜合醫院治療。

車禍發生時，女子疑似分神或精神不濟而肇事，她向警方表示當時正在「想事情」。

林姓女子昨天駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，轎車連續翻滾近10圈才停止。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子昨天駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，轎車連續翻滾近10圈才停止。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子昨天中午駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，她的轎車當場翻覆，且連續翻滾了近10圈才停止。圖／擷自臉書爆廢公社二館
林姓女子昨天中午駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，她的轎車當場翻覆，且連續翻滾了近10圈才停止。圖／擷自臉書爆廢公社二館
林姓女子昨天駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，轎車連續翻滾近10圈才停止。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子昨天駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，轎車連續翻滾近10圈才停止。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子昨天駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，轎車連續翻滾近10圈才停止。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子昨天駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，轎車連續翻滾近10圈才停止。圖／記者胡蓬生翻攝
林姓女子昨天中午駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，她的轎車當場翻覆，且連續翻滾了近10圈才停止。圖／擷自臉書爆廢公社二館
林姓女子昨天中午駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，她的轎車當場翻覆，且連續翻滾了近10圈才停止。圖／擷自臉書爆廢公社二館
林姓女子昨天中午駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，她的轎車當場翻覆，且連續翻滾了近10圈才停止。圖／擷自臉書爆廢公社二館
林姓女子昨天中午駕車行經中山高苗栗路段時，疑似分神從中線車道偏離擦撞到外側的大貨車，她的轎車當場翻覆，且連續翻滾了近10圈才停止。圖／擷自臉書爆廢公社二館

車道 爆廢公社 救護車

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