4大學生夜遊柴山鬼洞驚聞哭聲 壯膽解謎結局超暖心

4名正修科大學生凌晨結伴夜遊柴山鬼洞，暗夜中卻傳出陣陣婦人哭泣聲，令人發毛，一行人壯起膽子查看，結果發現有名婦人坐在懸崖礁岩，語無倫次，這群大學生唯恐婦人做出傻事，把她圍住確保安全，並通報處理，海巡署南部分署第五岸巡隊及警方到場安撫，最後婦人被家人平安帶回。

四名大學生年少輕狂，深夜遊柴山鬼洞，沒想到鬼洞附近卻傳出女子哭聲，讓他們不禁覺得恐怖。不過一行人仍鼓起勇氣查察真相，循著哭聲一路搜尋，最後發現有名婦人獨自坐在懸崖礁岩平台上哭。

這群學生直覺婦人情緒低落，怕她一時想不開做出傻事，於是將她圍住，避免發生憾事。海巡署第五岸巡隊獲報到場處理，看到4名學生圍住婦人，不停輕聲細語安撫，畫面令人暖心。