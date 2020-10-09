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4大學生夜遊柴山鬼洞驚聞哭聲 壯膽解謎結局超暖心
4名正修科大學生凌晨結伴夜遊柴山鬼洞，暗夜中卻傳出陣陣婦人哭泣聲，令人發毛，一行人壯起膽子查看，結果發現有名婦人坐在懸崖礁岩，語無倫次，這群大學生唯恐婦人做出傻事，把她圍住確保安全，並通報處理，海巡署南部分署第五岸巡隊及警方到場安撫，最後婦人被家人平安帶回。
四名大學生年少輕狂，深夜遊柴山鬼洞，沒想到鬼洞附近卻傳出女子哭聲，讓他們不禁覺得恐怖。不過一行人仍鼓起勇氣查察真相，循著哭聲一路搜尋，最後發現有名婦人獨自坐在懸崖礁岩平台上哭。
這群學生直覺婦人情緒低落，怕她一時想不開做出傻事，於是將她圍住，避免發生憾事。海巡署第五岸巡隊獲報到場處理，看到4名學生圍住婦人，不停輕聲細語安撫，畫面令人暖心。
岸巡五隊表示，當時婦人情緒頗為激動，語無倫次，大家勸說近半小時，她仍不願透露深夜跑到懸崖的原因。後來婦人表示要自行返家，但海巡人員考量柴山鬼洞地處偏僻，為防止意外，仍由鼓山分局新濱派出所安置。
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