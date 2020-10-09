快訊

2020是台灣Podcast元年！「廣播版」YouTuber怎麼用聲音收服鐵粉？

連5天疫情！連假首日增3例境外移入 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4名大學生深夜訪高雄「柴山鬼洞」驚聞哭聲 循聲見一女獨坐礁岩

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

被稱為「柴山鬼洞」的柴山海蝕洞昨天凌晨傳出女子哭聲，正好中山大學學生去夜遊，聽見哭聲大吃一驚，循聲發現1名女子坐在礁岩上哭泣，擔心她想不開趕緊向海巡及警方求助。女子經安撫情緒後才由家人帶回。

10月8日凌晨零時20分左右，4名中山大學學生到柴山海蝕洞夜遊，聽到女子哭聲，四處尋找聲音來源，才發現1名婦人獨坐在懸崖礁岩平台上啜泣，即向海巡署第五岸巡隊及警方報案，請求派員協助。

海巡署第五岸巡隊接獲民眾報案，立即派員馳赴現場，4名學生已圍在女子身旁安撫她的情緒，鼓山警分局新濱派出所員警也馬上通知家屬，並將女子帶回派出所。

據了解，這名年約50歲的女子，手肘有受礁岩擦傷，因心情不好才獨自到柴山鬼洞散心，坐在地礁岩上哭泣，歷經旁人半小時安撫下，心情仍低落，員警才將她帶回派出所，通知家屬帶回。

女子在柴山海蝕洞礁岩哭泣，海巡員及熱心學生正安撫她的情緒。記者林保光／翻攝
女子在柴山海蝕洞礁岩哭泣，海巡員及熱心學生正安撫她的情緒。記者林保光／翻攝

海巡署 中山大學

延伸閱讀

大學生每個月拿父母1萬2生活費算多嗎？ 網友留言激辯

羅智強爆料補助大學生返鄉 工程師沒指定罷韓獲不起訴

影／一級保育動物綠蠵龜 魂斷苗縣合歡石滬海岸

印尼大學生雅加達抗議 警方發射催淚瓦斯驅離

相關新聞

高市托嬰中心昨驚傳食物中毒 4幼童送醫

高雄市鼓山區一家民營托嬰中心分園，昨天上午9時許發生食物中毒事件 ，4名分別1歲多到2歲的受托育力兒，疑似吃粥後身體不適...

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

今天是國慶連假首日，有民眾凌晨持手機在屏東墾丁南灣遊憩沙灘拍攝夜景時，意外拍攝到兩對外籍男女赤裸在沙灘上「打野戰」，目擊...

「沒有人看見一個少年正在被強暴」 他以自己的血寫祕密日記

養魚男孩有著寬而大的額頭和瘦長的手腳，總是穿著他們高中的運動服。

4名大學生深夜訪高雄「柴山鬼洞」驚聞哭聲 循聲見一女獨坐礁岩

被稱為「柴山鬼洞」的柴山海蝕洞昨天凌晨傳出女子哭聲，正好中山大學學生去夜遊，聽見哭聲大吃一驚，循聲發現1名女子坐在礁岩上...

騎士臨停釀車禍罰1.2萬 主張風灌口罩遮雙眼判准撤銷

桃園李姓男子騎車和後方劉姓男子擦撞，警方以李「行駛中驟然減速」開單，並經交裁處開罰1萬2000元、吊銷駕照，李不服提行政...

台南女北上研習報案丟機車 竟是路況不熟停在三公里外

從台南市北上參加研習活動的游姓女子，這個月6日14時許，慌張地向台北市大安警分局瑞安街派出所求助，表示自己的機車在東豐街...

影／「走失常客」阿嬤怕被笑拒搭警車 女警暖心握住手

台中市太平區83歲的陳姓阿嬤因患有失智症，有多次走失紀錄，本月2日她疑似走累了獨坐在自由路旁休息，生面孔引起居民注意熱心...

4歲女童被繼父打到四肢瘀傷 還被罰站熱水雙腿燒燙傷

台南市永康區4歲女童6月傳燙傷遲未送醫，導致腳發黑無法走路，經社工訪查案情逆轉，26歲葉姓繼父改口施暴被送辦。檢警調查，...

北市1到8月行人交通事故15死、1248傷

台北市2020年1到8月行人交通事故，共造成15死、1248傷；較去年同期死亡數減少5人，但受傷人數則增加25人，有鑑於...

20年資深警察道出警界真相！綁架案埋伏過程 發現嫌犯竟是國中同學

轄區的一所幼兒園發生了女童綁架案，綁匪趁著放學人車雜沓，直接強押小女孩上車...

屏東醫院凌晨5樓空病房火警緊急疏散病患幸無人傷亡

部立屏東醫院今天凌晨2時12分復健大樓5樓突然冒煙，消防局獲報後，隨即派遣屏東、屏二與麟洛分隊共17車32人，現場發現復...

福山植物園 虎頭蜂螫傷7遊客

位於宜蘭的福山植物園昨天發生虎頭蜂螫人意外，7名遊客被叮咬後自行下山，就醫後施打抗過敏針及使用抗生素後返家，並無大礙。

熱門新聞

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

高市警方抄色情性交易美容店 嫖客齡最大66歲

被懷疑偷錢 女子遭圖釘釘頭、冰塊鐵夾戳下體私刑

賣「Infinite Power」衣服侵權？館長要賠格鬥家120萬

女山友登台東戒茂斯山 途中身體不適送醫搶救不治

知名精工總經理趁女職員午睡 靠近裸露把玩生殖器

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。