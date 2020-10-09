4名大學生深夜訪高雄「柴山鬼洞」驚聞哭聲 循聲見一女獨坐礁岩

被稱為「柴山鬼洞」的柴山海蝕洞昨天凌晨傳出女子哭聲，正好中山大學學生去夜遊，聽見哭聲大吃一驚，循聲發現1名女子坐在礁岩上哭泣，擔心她想不開趕緊向海巡及警方求助。女子經安撫情緒後才由家人帶回。

10月8日凌晨零時20分左右，4名中山大學學生到柴山海蝕洞夜遊，聽到女子哭聲，四處尋找聲音來源，才發現1名婦人獨坐在懸崖礁岩平台上啜泣，即向海巡署第五岸巡隊及警方報案，請求派員協助。

海巡署第五岸巡隊接獲民眾報案，立即派員馳赴現場，4名學生已圍在女子身旁安撫她的情緒，鼓山警分局新濱派出所員警也馬上通知家屬，並將女子帶回派出所。