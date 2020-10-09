騎士臨停釀車禍罰1.2萬 主張風灌口罩遮雙眼判准撤銷

桃園李姓男子騎車和後方劉姓男子擦撞，警方以李「行駛中驟然減速」開單，並經交裁處開罰1萬2000元、吊銷駕照，李不服提行政訴訟，主張當時風灌進口罩遮住雙眼，為了安全不得不停車；法院勘驗監視器，發現李是慢慢減速、非突然煞停，和飆車族惡意阻擋危險駕駛有別，判准撤銷，可上訴。

經調查，李男去年11月20日下午1時許騎機車經平鎮區金陵路和劉姓男子擦撞，警方以李「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」違規，開單舉發並經桃園市交通裁決處裁罰1萬2000元罰鍰、吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習。

李男不服提行政訴訟，主張當時天候惡劣，導致他騎車過程風灌入口罩，飛起來遮住他雙眼，為避免發生緊急危難，出於不得已的突發狀況，才不得不減速、煞車在車道中暫停，請求法院撤銷處分。

交裁處指出，依警方監視器畫面，李當時貿然停止和後車發生事故，初步研判肇因是「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車並於車道中暫停 」，認定舉發並無違誤。

法院勘驗監視器畫面，李男當時騎在右側路邊線上，並非在路中間，也沒有驟然加速、蛇行或其他危險方式駕駛，車速是慢慢減速，沒有突然煞停，最後暫停在路邊時，後方的劉男就撞上，2人並牽車到一旁，沒有逃離現場。

法院認為，李騎車一直靠在路邊，未刻意行駛路中央，且車速屬於平順，顯然和一般飆車族惡意擋車行徑有別，且李、劉當時保持一定距離，不是前後緊貼，反而可能是是劉男未注意前車狀況，可見李主張因風大灌入口罩遮蔽雙眼，不得不減速、暫停等，並非不可採信。