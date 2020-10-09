影／「走失常客」阿嬤怕被笑拒搭警車 女警暖心握住手

台中市太平區83歲的陳姓阿嬤因患有失智症，有多次走失紀錄，本月2日她疑似走累了獨坐在自由路旁休息，生面孔引起居民注意熱心報警，員警從她手上配戴的愛心手鍊聯繫上家屬，「唉呀，常去派出所會讓別人笑啦」阿嬤不願搭警車，經女警勸後，才順利協助滿臉疲態的陳姓阿嬤返回溫暖的家。

台中市警三分局東區分駐所員警於10月2日上午，獲報自由路四段有名老婦人已在路旁坐了許久，懷疑其係迷失老人，請警方到場協助，員警劉帥宏、洪芝茜迅速抵達。

83歲的陳姓阿嬤說，她看別人烤肉，從橋的那頭走過來，走到「腳骨加痠」才會坐在通風處休息，因阿嬤患有失智症狀，對於員警的詢問，多是風馬牛不相及的回應，員警透過人臉辨識系統查詢阿嬤身分，同時也在其手腕上發現愛心手鍊，雙管齊下確認陳姓阿嬤身分，順利聯繫上家屬。

「唉呀，常去派出所會讓別人笑啦！」陳姓阿嬤對員警表示，她坐在這邊很通風，怎樣都不願意搭上警車返回派出所，經過員警不斷勸說，洪員也拉著阿嬤的手要她放心，牽著她搭上警車，她這才總算願意至派出所等候家人前來。

陳姓阿嬤已有多次走失紀錄，晚上睡不著就獨自出門探索城市，儘管家住太平區，她慢慢步行，在北區、東區都曾留下足跡，或許因為被警方送回家的次數太頻繁，這次才會百般抗拒搭上警車。幸好暖心的洪姓女警握住陳姓阿嬤的手給予安全感，讓她願意隨警方返所等待家屬前來。