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台南女北上研習報案丟機車 竟是路況不熟停在三公里外
從台南市北上參加研習活動的游姓女子，這個月6日14時許，慌張地向台北市大安警分局瑞安街派出所求助，表示自己的機車在東豐街不見了，向員警報案協尋。
值勤員警蕭祐宸在調閱監視器後，並未發現機車停放影像，再前往游女所稱停車地點周遭察看也無所獲，警方根據經驗研判，游女對台北市道路並不熟悉，可能記錯停車位置，最後透過「台北市多元停車管理系統」，17時許蕭員前往松山區南京東路三段發現該車，讓北上研習的游女能放心返家。
警方表示，大安區東豐街到松山區南京東路三段距離約3公里，若非台北市資訊發達可透過「台北市多元停車管理系統」即時搜尋到游女車輛，透過人力找尋機車恐怕耗時費力。
警方提醒民眾在陌生地點停放車輛，可記下停車地址或以手機拍照記錄，避免長時間停放或個人事務繁忙而遺忘停車地點，造成不便。
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