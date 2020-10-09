4歲女童被繼父打到四肢瘀傷 還被罰站熱水雙腿燒燙傷

台南地院認葉姓男子犯成年人故意對兒童犯傷害罪兩罪，分處1年6月、6月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

台南市永康區4歲女童6月傳燙傷遲未送醫，導致腳發黑無法走路，經社工訪查案情逆轉，26歲葉姓繼父改口施暴被送辦。檢警調查，女童把食物當玩具灑在地上，繼父命令她站在注有滾燙熱水浴缸內，卻難耐高溫跌入浴缸，臀部及下肢二度燒傷，繼父也曾為管教女童持愛的小手，打到四肢瘀傷，台南地院認他犯成年人故意對兒童犯傷害罪兩罪，分處1年6月、6月徒刑，可上訴。

檢警調查，葉與女童22歲母親去年間結婚，女童原與祖母同住高雄，直至今年1月中才搬到台南與母親及葉同住，而葉與女童母親長子今年3月初才剛出生。

女童母親3月至醫院生產，護理師發覺女童身上有多處新舊瘀青傷痕，3月3日主動採證，並通報主管機關處理。祖母6月17日前往台南探視女童，發覺其雙腳燙傷，6月27日想帶走女童遭拒，發生爭執，警方據報前來處理，整起案件才被揭露。

檢警調查，葉3月3日前一周，在台南市永康區住處，因見女童把食物當成玩具，灑在地板上，他為管教她，持愛的小手毆打其手部及腳部，致女童左、右手肘內側、右手臂上方、左大腿、右大腿外側及右腳踝瘀傷。

6月13日下午4時在自家，見女童又把把食物當成玩具，灑在地板上，命令她站立在注有滾燙熱水的浴缸內，致女童因難耐高溫而失衡跌入浴缸，致臀部、雙下肢二度燒傷（占總體表面積7%）。

直至6月27日，祖母想將女童帶走，發生口角糾紛，警方獲報前往其住處，發現女童下肢有明顯燙傷傷口，將她送往奇美醫院急診，經醫師研判，女童的傷勢疑似虐待性燙傷，依法通報並經警調查。