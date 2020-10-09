墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2對外籍情侶今天凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。圖／取自臉書爆廢公社 今天是國慶連假首日，有民眾凌晨持手機在屏東墾丁南灣遊憩沙灘拍攝夜景時，意外拍攝到兩對外籍男女赤裸在沙灘上「打野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論；因南灣遊憩沙灘是公共場域，恐觸犯刑法妨害風化罪章的公然猥褻罪，警方正找尋當事人了解中。

民眾在「爆廢公社」貼文指出，「來墾丁南灣看到野戰！外國人2男2女！我很想錄影，但是夜晚12點半沒燈，錄影整個畫面是黑色的。」；海灘活春宮照片引發熱烈迴響，網友留言「都是沙，很痛吧...」、「地為床，天為被」、「不會感覺沙沙的嗎」，還有網友問說「有沒有聲音？」，拍攝者回答「遠處都聽到才看到的，不然太黑」，也有網友提醒「下次請撥118海巡專線，讓專業的處理」。

屏東恆春警方發現貼文後，從照片研判當事人應為外國遊客，因涉及妨害風化罪，今天凌晨也趕到事發現場，不過上演「活春宮」的男女已不離去，已透過臉書私訊PO文男子，但尚未回覆。