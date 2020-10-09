北市1到8月行人交通事故15死、1248傷

台北市警方到世新大學，宣導交通安全觀念。圖/記者廖炳棋翻攝

台北市2020年1到8月行人交通事故，共造成15死、1248傷；較去年同期死亡數減少5人，但受傷人數則增加25人，有鑑於此，文山一警分局到世新大學進行交通安全宣導，強化禮讓行人觀念，降低交通事故發生。

根據交通部道安委員會分析，交通事故中，約有6成發生於路口，其中行人死亡人數近4成也發生在路口，路口行人致死事故肇因以「車未注意車前狀況」、「車搶越行人穿越道」及「行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前3名。警方在宣導中除播放各類事故影像，並宣導各類道安規定，讓與會的學生留下深刻印象，並希望他們能與同學分享安全駕駛觀念，避免憾事發生。