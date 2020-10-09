屏東醫院凌晨5樓空病房火警緊急疏散病患幸無人傷亡

部立屏東醫院今天凌晨2時12分復健大樓5樓突然冒煙，消防局獲報後，隨即派遣屏東、屏二與麟洛分隊共17車32人，現場發現復健大樓5樓522病房內床墊燃燒，現場警鈴作動啟動灑水系統，趕緊疏散4樓、6樓病患，幸無人傷亡，由於5樓天花板也有燒融，詳細起火原因待消防局火調科調查。

據了解，部立屏東醫院復健大樓5樓先前在施工，尚未完工，現場沒有病患與醫護人員，火警沒有造成停電，靠近起火點4樓的病床病患由醫護人員協助避難，4樓疏散醫護人員4人病患28人；6樓疏散醫護人員2人病患2人到安全區域，現場無人傷亡。

消防人員現場發現天花板有燒融、病房床墊燃燒，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。9月17日南區老人之家發生火警，屏東縣消防局針對長照機構、醫院等強化檢視消防驗證。