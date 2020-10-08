女山友登台東戒茂斯山 途中身體不適送醫搶救不治

台南1名60歲王姓女山友，今天下午與其他8位友人前往台東縣海端鄉戒茂斯山登山，未料，從入山口步行300公尺，王女感到身體不適後倒地不起，同行友人立即通報消防隊求援，警消緊急送往關山慈濟醫院，經搶救仍宣告不治。詳細死因仍待檢察官相驗。

警消指出，下午1點17分接獲通報，有山友疑倒地不起，立即派遣利稻消防隊趕抵現場，同時救護指揮中心值勤員同步線上指導其身旁友人操作心肺復甦術，約20分鐘消防隊員在入山口接觸患者後，再由關山高級救護隊接手送醫。不過，經關山慈濟醫院搶救，最後仍宣告不治。

據了解，來自台南的王女過去有多次登山經驗，這次突然發生意外，同行友人也都感到訝異及難過。救難過程原本台東林管處派遣米亞桑山屋管理員攜帶AED前往，經AED監測後不建議電擊，後續由天馬登山社與利稻分隊救護人員一同將患者帶往入山口。

關山消防大隊大隊長廖昱眾提醒民眾，時序進入秋天，山區天氣日夜溫差較大，地面海拔高度每上升1千公尺氣溫驟降約6度，從事山域活動民眾請注意自身保暖禦寒衣物是否足夠；另外提醒如有心臟等慢性疾病者，建議由嚮導帶領攀登一般路徑，充分休息。