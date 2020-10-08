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男子在三義遭龜殼花咬傷 119救援送醫

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

年約60歲的徐姓男子昨天清晨在苗栗縣三義鄉遭到龜殼花咬傷，苗栗縣消防局據報派員趕到，現場進行清洗傷口與包紮後將他送醫；苗栗消防局提醒民眾到郊外出遊，務必注意安全，一旦被蛇咬，不要吸吮、束縛或切開傷口，應盡速送醫，住家附近環境請勿堆置雜物避免蛇類躲藏，如發現蛇類出沒，可打119轉報委託業者到場捕捉。

苗栗縣消防局指出，消防局第一救災救護大隊三義分隊昨天清晨6時33分接獲報案，三義鄉雙湖村有男子遭蛇咬傷，亟需救援，消防分隊確定傷者位置和傷患狀態後立即前往救援，清晨6點46分接觸患者，評估他的生命徵象穩定，確認他遭龜殼花咬傷右腳指，救援人員在現場清洗傷口與包紮，隨後將傷患載送至苗栗市大千綜合醫院就醫。

年約60歲的徐姓男子昨天清晨在苗栗縣三義鄉遭到龜殼花咬傷，由119救護車送醫。圖／苗栗縣消防局提供
年約60歲的徐姓男子昨天清晨在苗栗縣三義鄉遭到龜殼花咬傷，由119救護車送醫。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 患者

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