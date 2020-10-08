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中壢環北路薑母鴨店 五人遭醉漢追打掛彩
桃圓市中壢區環北路上某薑母鴨店，今天凌晨22歲潘姓男子、28歲姚姓男子疑似喝醉酒，只因不滿遭路人擦撞，憤而持店內刀、玻璃瓶等物上前追打，把對方5人打傷送醫。中壢警方已將滋事的兩人逮捕歸案，詢後依聚眾鬥毆罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
中壢警方表示，凌晨0點許接獲報案，稱環北路上某薑母鴨店家內有民眾鬥毆滋事，警方獲報立即出動快打部隊，於3分鐘內馳赴現場，迅速逮捕2名滋事者返所，經了解雙方是因走路擦撞而引起鬥毆糾紛。遭毆打的5人雖逃離現場，但仍掛彩。
其中23歲許姓女子，腳撕裂傷；22歲鄭姓男子，腳擦傷；23歲葉姓男子，背部及頭部撕裂傷；18歲呂姓女子，腳部燙傷；22歲陳姓男子，多處擦傷，所幸皆意識清楚，經急救處置後，送往桃園醫院治療。
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