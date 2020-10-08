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福山植物園7名遊客遭虎頭蜂螫咬 自行下山就醫
位於宜蘭的福山植物園今天中午發生虎頭蜂蜂螫意外，7名遊客被叮咬後自行下山，陽大附設醫院下午接獲5名蜂螫遊客就醫，經過施打過敏針及使用抗生素後返家，並無大礙。
福山植物園表示，今天中午在水生植物池附近發生有遊客被虎頭蜂叮咬，被叮者大概在手掌、頭部及肩部露出皮膚的部位，被螫咬了幾個包；園區接獲反映後，暫時先以冰敷處理，當下並沒有人出現頭昏等症狀，由於這些遊客都已經參觀結束就自行下山，也沒有叫119救護車。
福山植物園立即把出現虎頭蜂的區域拉起警戒線，下午已把虎頭蜂窩摘除，同時呼籲遊客今年因為沒有颱風打亂，秋天的虎頭蜂窩可能會比較多，民眾身上香水味會招來虎頭蜂，建議到山區活動時不要噴灑香水，看到虎頭蜂時也不要刻意去揮打，以免招來蜂群，並迅速離開現場。
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