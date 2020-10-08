進貨活性炭口罩冒充醫療用轉手賣 企業社負責人5萬交保

新北市八里口罩國家隊「加利科技」涉混充大陸製口罩，風暴未完；衛生單位追查，發現高雄興運企業社疑進貨2萬多片加利公司出產的活性碳口罩，重新分裝入「順易利醫療活性碳口罩」外盒，涉嫌違法販售冒用他人名義醫療器材，昨傳訊企業社戴姓、洪姓負責人，認定違反藥事法，分別命限制住居、5萬元交保候傳。

情資指出，興運企業社早在加利鬧出風波前，就陸續進貨2萬片加利出產的活性碳口罩；為求銷售順利，將活性碳口罩分裝成盒，冒用順易利「醫療活性碳口罩」名義對外販售。衛生單位表示，未經核准逕自製造及擅用或冒用他人醫療器材，已違反藥事法，初步估計，將近300多盒混充口罩流入下游藥局通路。

專案小組昨天搜索興運企業社，查扣疑似仿冒口罩5百多片，其餘恐都流入市面；初步釐清，興運企業社這樣轉手，每片口罩應獲利不到3元。檢方昨同步通知企業社戴姓負責人、及洪姓實際負責人說明。