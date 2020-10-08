囂張女挨告要「旁聽」筆錄 竟把女警毆到腦震盪嘴滲血

桃園張姓女子被控在網路上辱罵「很78」、「沒水準」等，曹姓男子不滿今赴桃園市警局青溪派出所提告，未料警方受理做筆錄時，張女突然闖入要求「旁聽」被制止，就情緒失控咆哮，還痛毆1名王姓女警，並用力揮拳把王打到腦震盪、嘴角滲血，立即被移妨害公務逮捕送辦。

青溪所調查，張女（40歲）並未領有身障手冊，因日前在網路上和曹男有糾紛，曹指控張在他臉書帳號下留言指稱沒水準、辱罵很78等語，認為人格受辱決定到派出所提告公然侮辱。

今天早上警方受理曹男報案製作筆錄時，張女突然衝進派出所要求旁聽，警方說明不能旁聽要求她先行離開，並請她到受理報案區等候，不要阻撓員警受理案件，但張突然情緒失控，堅持要介入筆錄，還咆哮說「為什麼要幫他做筆錄」、「你們是人民的保母！」

雙方僵持不下，王姓女警為避免張女認為男警刻意觸碰到她身體，就上前打算隔開，試圖要張冷靜，未料張女竟突然揮重拳，直接朝王的頭痛毆下去，還不顧一旁員警上制止，企圖繼續攻擊，最後仍遭壓制在地。

王員突遭襲擊，頭部被狠揍了一下，就連嘴巴內都破皮滲血，到醫院檢查也有腦震盪，手臂也因拉扯挫傷，警方已經依妨害公務罪嫌將王女移送，也譴責民眾暴力襲警。