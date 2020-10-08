越南移工南投山區採靈芝失足墜谷 遺體尋獲
一名越南籍移工在中秋節連假期間和2名友人一起攀登南投再生山採野生靈芝，不慎失足墜谷失蹤，林務局埔里工作站人員及廬山部落山青展開搜尋，今天中午尋獲越南移工的遺體。
警方指出，一名在台中工作的越南籍移工，和2名友人利用10月1日中秋節連假第一天，前往南投縣仁愛鄉廬山部落攀登海拔2000多公尺的再生山，要採山上野生的靈芝，越南移工不慎失足墜谷失蹤，2名友人下山後通知失蹤移工家屬，再由家屬報案，台中警方將案件轉由南投縣警察局仁愛分局處理。
仁愛分局員警和林務局埔里工作站人員、廬山部落山青組成搜救隊，前往再生山進行搜尋，今天中午發現越南移工的遺體，由於當地地形險峻，搜救人員已申請直升機支援，將越南移工的遺體吊掛運出。
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